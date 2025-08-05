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Благовещенка пострадала в групповом изнасилованим в квартире, где находились ее дети

В Благовещенске женщина попала в больницу после группового изнасилования
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Жительница Благовещенска попала в больницу после группового изнасилования. Об этом сообщает Amur.Life.

Инцидент произошел на улице Василенко. По данным портала, два мужчины зашли в подъезд около 19:00 вечера, вышли около 22:00. В это время якобы они жестоко насиловали 37-летнюю женщину, проживающую в этом доме.

Как рассказали очевидцы, медики оценили ее состояние как тяжелое, данные о характере травм не уточняются. По данным местных пабликов, женщина получила серьезные травмы.

«Она была вся в крови. <...> Ее увезли на скорой, мы потом узнавали: она жива», – рассказали местные жители.

Известно, что в момент надругательства в квартире находились дети женщины в возрасте от семи до 18 лет. По данным паблика, подозреваемых задержали.

До этого в Татарстане мужчин признали виновными в изнасиловании женщины в местном питейном заведении. Осужденные подали апелляцию, благодаря которой добились пересмотра. После признания виновными их освободили, так как они уже отбыли срок, находясь под стражей.

Ранее в Тюмени мужчина надругался над девушкой-инвалидом.

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