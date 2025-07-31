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В Татарстане мужчин признали виновными в групповом изнасиловании, но не отправили в ИК

В Набережных Челнах отпустили арестованных за групповое изнасилование мужчин
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В Набережных Челнах осужденные по делу о групповом изнасиловании вышли на свободу. Об этом сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел в 2019 году, но решение после апелляции вынесли только сейчас. По данным издания, компания пьяных молодых людей, среди которых был администратор этого заведения, обратили внимание на одну из посетительниц, которая также находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Они затащили девушку в кабинку туалета и изнасиловали. Позже она заперла дверь и обратилась в экстренные службы. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых.

Изначально суд назначил им сроки от четырех до 2,6 лет лишения свободы, однако фигуранты решили обжаловать это решение, после чего дело вернулось в суд. Все это время молодые люди находились под стражей.

На последнем заседании суд зачел содержание под стражей, в результате фигурантов освободили.

Ранее суд рассмотрел дело 45-летнего отца, которого обвиняют в изнасиловании четырех дочерей и сына.

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