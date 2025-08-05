Россия ограничила ввоз овец и коз из Болгарии и Румынии

Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз и перевозку по территории России живых овец и коз, а также иных восприимчивых животных и подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров из Болгарии и Румынии после зафиксированных случаев вспышек оспы. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«К подконтрольным госветнадзору грузам относятся: продукция, полученная из мясосырья овец и коз, молоко и молочные продукты, корма животного происхождения и другое сырье и изделия, полученные от убоя овец и коз, а также бывшее в употреблении оборудование для их содержания, убоя и переработки», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на территории Болгарии в период с 20 июля было подтверждено 11 очагов оспы овец, а на территории Румынии с 17 июля — 7 случаев.

Специалисты отметили, что от этих стран не поступало сведений по предупреждению распространения и ликвидации указанного заболевания.

До этого в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что только 15% случаев оспы обезьян в Африке подтверждены лабораторно, что связано с недостаточным числом достоверных инструментов лабораторной диагностики.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о риске новой пандемии из-за гриппа птиц.