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Роспотребнадзор предупредил о риске новой пандемии из-за гриппа птиц

Попова отметила возможный риск новой пандемии из-за гриппа птиц
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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала «Интерфаксу», что существуют риски возникновения новой пандемии из-за гриппа птиц.

По словам Поповой, новый вариант гриппа птиц Н5N1, как и любой мутирующий вирус, вероятно, сможет передаваться от человека к человеку.

«Мы оцениваем все возбудители по степени их вероятной опасности, предполагая вирусы с пандемическим потенциалом. Вирус гриппа птиц относится к таким вирусам, высокопатогенным», — отметила глава Роспотребнадзора.

Попова подчеркнула, что за последний год не было выявлено ни одного случая заражения человека птичьим гриппом.

До этого Попова на полях ПМЭФ заявила, что говорить о полной победе над COVID-19 пока рано, хотя сама пандемия официально завершена.

Она напомнила, что вирусы и бактерии продолжают существовать в окружающей среде и полностью исчезнувших инфекций почти не бывает — исключением стала только натуральная оспа, которую в 1980 году признали искорененной во всем мире.

Попова также отметила, что российские специалисты делают выводы из опыта пандемии, чтобы в будущем лучше защищать здоровье граждан.

Ранее Попова рассказала о большой популярности исследований Роспотребнадзора в мире.

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