В Роспотребнадзоре рассказали о проблеме лабораторной диагностики оспы обезьян в Африке

Только 15% случаев оспы обезьян в Африке подтверждены лабораторно, что связано с недостаточным числом достоверных инструментов лабораторной диагностики. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

«С 2023 года Россия реализует программу содействия странам Африки в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями», — рассказали в ведомстве.

При этом в связи с объявлением в августе 2024 года чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения по оспе обезьян Роспотребнадзором были приняты дополнительные меры.

Уточняется, что из-за веденного режима ЧС был усилен санитарно-карантинный контроль, обеспечен неснижаемый запас тест-систем, которые позволяют оперативно определить заболевание, а также обновлены методические рекомендации по действиям при обнаружении случая заболевания оспой обезьян.

Также Роспотребнадзор направил специалистов и несколько тысяч средств диагностики в Бурунди, Уганду, Руанду и Республику Конго, а еще передал противоэпидемические мобильные лаборатории в ряд стран, в том числе на Мадагаскар, в ЮАР и Эфиопию.

Специалисты ведомства отметили, что лишь 15% случаев оспы обезьян подтверждены лабораторно. Более половины неподтвержденных лабораторно случаев заболевания были вызваны другими вирусами.

До этого стало известно, что страны Африки столкнулись с трудностями в сдерживании вспышки оспы обезьян после сокращения финансовой помощи от США и ЕС.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, особо опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Основные симптомы включают лихорадку, интоксикацию и характерную сыпь. При легком течении болезнь длится 2-3 недели и проходит самостоятельно.

Ранее ученые научились превращать вирус оспы обезьян в набор безвредных компонентов.