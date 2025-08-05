Россиянам разрешили перевозить летяг и сурикатов в поездах

ФПК: сумчатых летяг и сурикатов теперь можно перевозить в поездах

Федеральная пассажирская компания (ФПК) пополнила список животных, которых можно перевозить в поездах. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Теперь в поездку с хозяином смогут отправляться сахарные сумчатые летяги (летающий поссум) и сурикаты», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что перевозка животных теперь разрешена в вагонах, помеченных специальным символом в виде лапки. Специалисты отметили, что животных можно перевозить в переноске, которая будет удобна им в течение всей поездки.

В публикации подчеркивается, что с начала 2025 года в путешествие с хозяевами отправилось более 500 тыс. домашних любимцев. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период 2024 года.

До этого авиакомпания «Аэрофлот» разрешила пассажирам перевозить в салоне два контейнера с питомцами, в каждый можно поместить до трех животных. По данным пресс-службы, услуга также доступна на рейсах дочерней авиакомпании «Россия», выполняемых под кодом SU.

Согласно установленным правилам, вес переноски, в которой размещается животное, не должен превышать 8 кг. При этом второй контейнер, размещенный на соседнем кресле, не должен превышать 15 кг.

Ранее женщину, попытавшуюся пронести в аэропорт черепах в бюстгальтере, задержали.