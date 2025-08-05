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Мужчину, пересекавшего пешеходный переход, переехали три машины подряд

People: житель Лос-Анджелеса попал под колеса сразу трех автомобилей
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Житель Лос-Анджелеса поочередно попал под колеса сразу трех автомобилей на пешеходном переходе на Роузвуд авеню. Об этом сообщает портал People со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

«Около 21:00 по местному времени в воскресенье, 3 августа, 61-летний мужчина был сбит автомобилем, двигавшимся в северном направлении по Ла-Бреа авеню», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого пострадавшего переехали еще две машины. При этом ни один из трех водителей не остановился, чтобы помочь пожилому человеку. Очевидцы вызвали врачей, однако спасти мужчину не удалось.

В настоящее время полиция разыскивает водителей и предлагает до $50 тысяч долларов за информацию о них.

До этого сообщалось о ДТП в горах Юинта, штат Юта. Американец Джейкоб Шмитт слетел с горы на автомобиле и был вынужден ползти по склону вниз 11 часов, чтобы спастись.

Ранее массовое ДТП с семью автомобилями произошло на трассе под Краснодаром.

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