Массовое ДТП с семью автомобилями произошло на трассе под Краснодаром

Массовое ДТП произошло в Белореченском районе Краснодарского края, сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю

«Сегодня днем в Белореченском районе произошло ДТП с участием 6 легковых и 1 грузового автомобиля. По предварительным данным, водитель зерновоза «Рено» с прицепом не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с легковым автомобилем, что спровоцировало последующие столкновения», — сообщает канал.

До этого массовое ДТП произошло на пересечении трассы А107 (малое бетонное кольцо, первая «бетонка») и Егорьевского шоссе. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что большегрузный автомобиль опрокинулся поперек трассы, перекрыв движение в обоих направлениях.

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