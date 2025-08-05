На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полиция проводит проверку после видео тюменки с рассуждениями о выплатах бойцам СВО

В Тюмени полиция проводит проверку после публикации видео о выплатах за СВО
true
true
true
close
Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

Полицейские разбираются в ситуации с резонансным видео, на котором жительница Тюмени цинично рассуждает о выплатах участникам СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

На данный момент сотрудники ведомства проводят проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

«По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», – сообщается в публикации.

В беседе с «Осторожно, новости» женщина заявила, что ее слова вырезали из контекста. В такой форме она якобы высмеивала своих завистников, которые осуждают ее за спиной.

«У меня есть муж, сами подумайте, если бы то что я говорю было правдой, нужно было бы сначала развестись», – рассказала она.

Проверку полицейские начали после того, как в интернете появилось видео. На нем жительница Тюмени, смеясь и нецензурно выражаясь, рассказала о планах отправить возлюбленного в зону СВО. Она привела ряд льгот, которые получают бойцы, и заявила, что хочет потратить единовременную выплату на поездки на курорты.

Ранее в Хакасии вынесли приговор мошеннику, обобравшему участника СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами