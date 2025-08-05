Полиция проводит проверку после видео тюменки с рассуждениями о выплатах бойцам СВО

В Тюмени полиция проводит проверку после публикации видео о выплатах за СВО

Полицейские разбираются в ситуации с резонансным видео, на котором жительница Тюмени цинично рассуждает о выплатах участникам СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

На данный момент сотрудники ведомства проводят проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

«По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», – сообщается в публикации.

В беседе с «Осторожно, новости» женщина заявила, что ее слова вырезали из контекста. В такой форме она якобы высмеивала своих завистников, которые осуждают ее за спиной.

«У меня есть муж, сами подумайте, если бы то что я говорю было правдой, нужно было бы сначала развестись», – рассказала она.

Проверку полицейские начали после того, как в интернете появилось видео. На нем жительница Тюмени, смеясь и нецензурно выражаясь, рассказала о планах отправить возлюбленного в зону СВО. Она привела ряд льгот, которые получают бойцы, и заявила, что хочет потратить единовременную выплату на поездки на курорты.

Ранее в Хакасии вынесли приговор мошеннику, обобравшему участника СВО.