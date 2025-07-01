В Хакасии вынесли приговор мошеннику, обобравшему участника СВО

Абаканский городской суд приговорил 52-летнего жителя Хакасии к восьми годам колонии общего режима за мошенничество в отношении участника спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Мужчина признан виновным в продаже двухкомнатной квартиры потерпевшего из Саяногорска и попытке похищения его денег. Как установил суд, в 2024 году подсудимый незаконно получил 2,3 млн рублей от продажи чужого жилья.

Вместе с этим мужчина пытался украсть 1,5 млн рублей — целевую выплату участнику СВО со счета в банке. Правоохранители пресекли преступление, а при обыске изъяли у мужчины незаконно хранившееся ружье с патронами.

Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего — материальный ущерб будет возмещен в полном объеме.

На прошлой неделе Telegram-канал Baza сообщал, что мошенники обманули мать участника СВО, убедив ее перечислить им 500 тысяч рублей. В конце 2024 года женщина по имени Вера получила официальное извещение о том, что ее сын пропал без вести в зоне СВО. Вскоре с ней связался Александр, который якобы являлся сотрудником Красного Креста. Мужчина попросил заполнить специальные документы и предоставить фото сына.

Ранее омбудсмен рассказала о мошеннических схемах против семей бойцов СВО.