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«Заживем!»: тюменка похвасталась планами отправить мужа на СВО ради льгот

В Тюмени женщина рассказала, что готова отправить мужа на СВО ради денег
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Мария Девахина/РИА Новости

В Тюмени местная жительница рассказала, как планирует жить на льготы участника СВО. Соответствующее видео появилось в «ЧС Тюмень».

На кадрах, снятых самой женщиной, она рассказывает о планах отправить возлюбленного на территорию проведения спецоперации. При этом она рассуждает о том, что они официально заключат брак и детей она оформит на него.

Среди прочего женщина назвала льготы, связанные с детским садом и школой. По словам тюменки, на полученные в качестве единовременной выплаты деньги она планирует ездить на курорты.

«Вообще заживем!» – резюмировала она.

При этом она не исключает, что муж может не вернуться домой, но об этом, как и о других вещах, рассказывает со смехом и выражает неуверенность в том, смогут ли они купить дом.

До этого в Иркутской области сестра выдавала себя за пропавшего на СВО брата, чтобы выманить у его супруги деньги. Средства нужны были якобы на оказание медицинской помощи, на деле женщина распорядилась ими по своему усмотрению.

Ранее аферисты развели мать участника СВО на 500 тысяч рублей, пообещав освободить его из плена.

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