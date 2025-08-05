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В Дагестане опрокинулась маршрутка с 14 пассажирами

СК по Дагестану: маршрутка с 14 пассажирами опрокинулась вблизи Зубутли-Миатли
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Максим Блинов/РИА Новости

Маршрутка, внутри которой находились 14 пассажиров, опрокинулась недалеко от села Зубутли-Миатли в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) по республике.

В ведомстве уточнили, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло во вторник, 5 августа.

«По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Газель» с 14 пассажирами не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате аварии среди пассажиров есть пострадавшие, в настоящий момент врачи оказывают им медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники СК.

4 августа в Ленинградской области грузовой поезд протаранил туристический автобус с паломниками, выехавший на переезд. В результате ДТП пострадали 16 человек. По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ДТП не выжила 68-летняя женщина. В полиции уточнили, что авария произошла на 254-м километре Мурманского шоссе в 6:21 утра. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве произошло ДТП с участием скорой помощи.

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