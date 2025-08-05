В Башкортостане заметили парашют из полиэтилена с привязанным ящиком

В Чишмах в поле приземлился парашют из полиэтилена с привязанным к нему ящиком

В Чишмах в поле приземлился самодельный парашют из полиэтилена, к которому привязан ящик. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости. Уфа Башкортостан».

На месте инцидента работают саперы, военные, сотрудники Федеральной службы безопасности, пожарные и медики. Назначение объекта и содержимое ящика на данный момент неизвестны.

Саперы с помощью дрона рассматривают ящик и проводят анализ ситуации.

Другой похожий случай произошел в Белоруссии 29 июля. В небе над Минском усилили контроль за использованием воздушного пространства после атаки неизвестного беспилотника.

По данным ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон около 2:00 по московскому времени. Специалисты сбили объект и идентифицировали его как беспилотник. В публикации говорится, что в результате действий средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дрон упал в районе дома №72 по улице Матусевича.

Ранее неопознанные беспилотники вторглись в закрытое пространство над Японией.