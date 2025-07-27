Неопознанные беспилотники вторглись в закрытое пространство над Японией

Три неопознанных беспилотника вторглись в закрытое пространство над японской АЭС

Три неизвестных беспилотных летательных аппарата вторглись в закрытое воздушное пространство над атомной станцией «Гэнкай» на юго-западном японском острове Кюсю. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

О беспилотниках власти проинформировала энергетическая компания Kyushu Electric Power — владелец АЭС. Уточняется, что дроны не причинили какого-либо ущерба, а АЭС продолжает работать в обычном режиме. Полицейские ведут поиск беспилотников-нарушителей.

В Японии запрещено без разрешения запускать БПЛА в воздушное пространство над важными объектами инфраструктуры, в том числе над атомной электростанцией.

В настоящий момент на атомной станции «Гэнкай» проходит демонтаж двух энергоблоков, которые выработали свой ресурс. С 2018 года там возобновили работу два более новых энергоблока. На них была проведена дополнительная работа с целью усиления мер безопасности в соответствии с ужесточенными правилами, принятыми после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.

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