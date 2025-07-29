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В Белоруссии усилили контроль на фоне атаки неизвестного БПЛА

МО Белоруссии: усиливается контроль воздушного пространства после атаки БПЛА
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VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

В Белоруссии усиливается контроль за использованием воздушного пространства после атаки неизвестного беспилотника над Минском. Об этом сообщили в Telegram-канале минобороны страны.

По данным ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон около 2:00 по московскому времени. Специалисты сбили объект и идентифицировали его как беспилотник. В публикации говорится, что в результате действий средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дрон упал в районе дома №72 по улице Матусевича.

В МО отметили, что пострадавших в результате инцидента нет.

«С учетом данного инцидента оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства», — говорится в сообщении.

По факту инцидента проводится проверка. Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял ситуацию под личный контроль.

В конце июня госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович заявил, что ракетный комплекс «Орешник» будет размещен в Белоруссии к концу 2025 года. По его словам, в настоящее время определяются места для базирования ракет.

Ранее Шойгу оценил необходимость размещения «Орешника» в Белоруссии.

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