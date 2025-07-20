Названы имена кандидатов в сенаторы Совфеда от Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн внес в список кандидатур на должность сенатора Совета Федерации РФ от региона командира отряда «Барс-Курс», генерал-майора Игоря Чечулина. Об этом сообщила пресс-служба Избирательной комиссии Курской области на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Из заявления следует, что чиновник уже подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора региона. Досрочное голосование состоится с 12 по 14 сентября 2025 года.

«Александр Хинштейн <...> также представил сведения о трех кандидатурах на должность сенатора Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Одним из кандидатов стал Чечулин. Также на место в Совете Федерации РФ претендуют генеральный директор ООО «Научно-производственное объединение «Электроагрегат» Николай Шевченко и депутат Курской областной Думы Евгения Ламонова.

На официальном сайте верхней палаты российского парламента указано, что в настоящее время представителем от исполнительного органа государственной власти Курской области является Алексей Кондратьев. До избрания он служил в Вооруженных силах РФ.

Ранее председатель Курской областной Думы Юрий Амерев сложил полномочия.