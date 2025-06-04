Экс-министр транспорта Дитрих может покинуть пост гендиректора госкомпании

Бывший глава Минтранса РФ Евгений Дитрих может покинуть свой текущий пост гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на шесть источников.

Согласно информации журналистов, место Дитриха может занять зампред госкорпорации ВЭБ.РФ Артем Довлатов, однако некоторые источники отрицают эти слухи. Сами кадровые перестановки связаны с тем, что ГТЛК переходит под контроль ВЭБ, утверждают в издании.

Сам Дитрих, по данным газеты, может перейти на работу в Совет Федерации либо другой орган власти.

В октябре президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил сделать Государственную транспортную лизинговую компанию полноценным государственным институтом развития.

Дитрих отметил, что компания уже является таким институтом. Он сказал, что у организации есть уникальная модель функционирования за счет охвата всех ключевых сегментов транспортной отрасли.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Сибирь» сменила гендиректора.