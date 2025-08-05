Российские таможенники пресекли контрабанду военной экипировки в США

Российские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза за границу элементов военной экипировки. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального таможенного управления.

В отделении почтовой связи в Подмосковье при досмотре международных отправлений оперативники задержали 36-летнего мужчину, который пытался отправить три посылки в США. В документах он указал, что пересылает товары для туризма, страйкбола и хоккея.

Однако в ходе досмотра выяснилось, что помимо указанных предметов в посылках находились элементы военного снаряжения. Проведенная экспертиза показала, что это были части военной экипировки из комплекта «Ратник», в том числе четыре пары тактических перчаток, две пары уставных наколенников и две пары налокотников.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде военной техники (ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ). Ему может грозить до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

До этого житель Коми пытался вывезти из России через границу военную технику, замаскировав ее под бытовую. По данным ФСБ, техника использовалась для обнаружения движущихся наземных целей.

Следственное подразделение УФСБ России по Коми завело уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины о попытке контрабанды оружия. Максимальное наказание за это — до семи лет колонии.

Ранее российской ученой Петровой в США предъявили обвинения в контрабанде.