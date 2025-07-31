Россиянка прикидывалась пропавшим на СВО братом, чтобы выманить у его жены деньги

В Иркутской области женщину задержали за выманивание денег у жены бойца СВО

Жительница Иркутской области отдала деньги на лечение мужа-участника СВО, но была обманута. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Жительница Усолья-Сибирского рассказала, что ее муж официально числился без вести пропавшим в зоне СВО. Спустя несколько месяцев после получения этого известия ей написали с чужого номера, представились ее супругом и сообщили о том, что муж находится в госпитале, однако на лечение ему нужны деньги.

В результате она перевела сначала 50 тысяч, затем – 70 тысяч рублей на указанные реквизиты незнакомому человеку.

«Когда переписка прервалась, усольчанка засомневалась в реальности истории и обратилась в полицию», – сообщается в публикации.

Во время расследования подозреваемую нашли, ею оказалась сестра мужа заявительницы. Она, по версии МВД, открыла в банке счет и новый аккаунт в мессенджере на номер ребенка. Полученные средства потратила на личные цели.

В беседе с сотрудниками правоохранительных органов женщина объяснила свой поступок неприязненными отношениями с родственницей. Она также дала признательные показания.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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