Аферисты развели мать участника СВО на 500 тысяч рублей, пообещав освободить его из плена

Мошенники обманули мать участника СВО, убедив ее перечислить им 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Baza.

В конце 2024 года женщина по имени Вера получила официальное извещение о том, что ее сын пропал без вести в зоне СВО. Вскоре с ней связался Александр, который якобы являлся сотрудником Красного Креста. Мужчина попросил заполнить специальные документы и предоставить фото сына.

Спустя некоторое время Александр сообщил Вере, что ее родственник находится в плену. Позже «коллеги» мошенника потребовали заплатить 1,5 миллиона рублей, эта сумма якобы позволит перевести сына в лагерь военнопленных, которых включат в список на обмен.

«При этом мошенники попросили Веру выслать деньги частями – сначала 500 тысяч рублей, а 1 млн – другим траншем», – сообщается в публикации.

После первого перевода женщина рассказала о ситуации членам семьи. Они убедили мать бойца обратиться в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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