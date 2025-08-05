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В Москве и Подмосковье зафиксировали сильнейшие дожди августа

Тишковец: в московском регионе за сутки выпало до 130% месячной нормы осадков
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

За последние сутки в Московском регионе выпало до 130% месячной нормы осадков. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что наиболее сильные дожди наблюдались в Наро-Фоминске, где выпало 84 миллиметра осадков — это 130% от всего объема осадков, положенного на август.

По словам синоптика, в Москве на метеостанции ВДНХ за сутки зарегистрировали 34 миллиметра дождя, на Балчуге — 30 миллиметров, а в Бутово — 35 миллиметров, что составляет примерно 45% от месячной нормы. При этом суточный рекорд осадков для Москвы составляет 37,8 миллиметров и был зафиксирован в 1989 году.

В ближнем Подмосковье в Красногорске и Долгопрудном зафиксировали по 41 миллиметру осадков, добавил Тишковец.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что до 7 августа в Москве будут идти дожди. По его словам, кроме осадков, в начале недели дневная температура в городе снизится до +22–24°C, а в среду благодаря юго-западным воздушным массам термометр покажет на один градус больше. Однако на следующий день снова станет прохладнее.

Ранее москвичам пообещали лужи по пояс.

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