Турпоток в Крым летом может повыситься на 35%

РСТ: турпоток в Крым по итогам 2025 года может превысить 7 миллионов человек

Туристический поток в Крым этим летом по различным оценкам уже увеличился на 20 — 35%, а по итогам года может превысить 7 млн человек. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), передает РИА Новости.

«Эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ) в этом году оценивают летний сезон в Крыму как очень успешный, он станет одним из лучших за последние пять лет», — говорится в сообщении.

По данным гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, на данный момент загрузка объектов размещения Крыма близка к 96-98%, особенно на южном берегу. Он отметил, что одной из причин успеха является большой приток «анапских» туристов — около 300 — 400 тыс. человек.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что средний уровень загрузки работающих средств размещения на курортах Крыма превысил 74%. По его словам, туристы активно продолжают бронировать отдых на август и сентябрь. Он добавил, что в августе средний уровень бронирования составил 66%, на сентябрь — 53% и продолжает расти.

Ранее глава Крыма заявил, что все пляжи полуострова полностью очистили от мазута.