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Шестилетняя девочка оказалась в реанимации после укуса гадюки на Алтае

Shot: на Алтае медики спасли девочку, которую около водопада укусила гадюка
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Lauren Suryanata/Shutterstock/FOTODOM

Шестилетняя девочка из Барнаула попала в реанимацию во время отдыха на Алтае. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на водопаде Че-Чкыш в Чемальском районе. По данным Telegram-канала, мать и две ее дочери поднялись по горной тропе, но в какой-то момент младшая стала кричать.

Выяснилось, что ребенок наступил на гадюку, которая ужалила его. В результате семье пришлось быстро спускаться, чтобы вызвать медиков, так как связи на месте не было.

«В ближайшей больнице ребенку поставили несколько уколов, а уже в Барнауле экстренно госпитализировали», – сообщается в публикации.

На данный момент состояние пациентки медики оценивают как стабильное.

Известно, что проход на территорию был платным. По словам туристов, каких-либо предупреждений о ядовитых змеях на месте не было.

До этого на острове Рейнеке туриста укусила змея. После этого его состояние серьезно ухудшилось, специалисты эвакуировали его с острова, но в медучреждении спасти его не смогли.

Ранее в Самарской области женщина перепутала шланг с гадюкой и оказалась в больнице.

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