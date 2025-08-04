Россиянка перепутала шланг с гадюкой и пожалела

В Самарской области женщина перепутала шланг с гадюкой и оказалась в больнице

В Самарской области дачные работы для местной жительницы завершились обращением за медицинской помощью: женщина перепутала шланг с гадюкой и оказалась в больнице. Об этом сообщает ГТРК Самара в Telegram-канале.

Инцидент произошел в селе Вязовый Гай Красноармейского района. Женщина занималась уборкой участка. В какой-то момент она обратила внимание на черную трубку в траве. Подумав, что это шланг, она взяла его и получила в руку укус ядовитой змеи. Поначалу пострадавшая не стала обращаться за медицинской помощью, но на следующий день после встречи с рептилией, ее рука сильно отекла и посинела, поэтому дачница все же записалась к врачу.

Медики, оценив степень повреждения, отметили, что женщина встретилась с гадюкой. Ей сделали укол и отпустили домой.

Ранее в Удмуртии спасли мальчика, которого в ноги укусили сразу две гадюки.