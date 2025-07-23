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Мужчину не спасли после укуса змеи на острове Рейнеке

На острове Рейнеке мужчина не выжил после укуса змеи
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Neil Bowman/Shutterstock/FOTODOM

Во Владивостоке 40-летний мужчина не выжил после того, как его укусила змея. Об этом сообщает РИА VladNews со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел на острове Рейнеке. По данным агентства, рептилия напала на человека во время прогулки, после чего его состояние серьезно ухудшилось.

Чтобы оказать пострадавшему всю необходимую помощь, его эвакуировали с острова. Несмотря на спасательные мероприятия, спасти пострадавшего не удалось.

По данным агентства, это первый подобный случай на острове за последние десять лет.

До этого серьезные травмы после прогулки на свежем воздухе получил четырехлетний мальчик из Удмуртии. Две гадюки укусили его в две ноги.

В результате у пострадавшего произошла интоксикация из-за двойной дозы яда. Прибывшие на место медики направили ребенка в реанимацию. После оказания помощи его отправили на амбулаторное лечение.

Ранее в Свиблово пенсионерка наткнулась на змею под своим диваном.

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