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В ФРГ рассказали, как конфликт на Украине повлиял на демографию страны

Destatis: доля молодежи в населении ФРГ стабилизировалось из-за притока с Украины
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Снижение доли молодежи в возрасте от 15 до 24 лет в Германии, наблюдавшееся с 2005 года, в последние три года стабилизировалось из-за притока молодых людей с Украины. Об этом сообщило Федеральное статистическое бюро ФРГ (Destatis) в пресс-релизе.

В ведомстве уточнили, что доля жителей в данной возрастной группе в общей численности населения страны с 2021 года находится на уровне 10%.

«По состоянию на конец 2024 года более 8,3 миллиона человек были в возрасте от 15 до 24 лет», — говорится в пресс-релизе.

По данным Destatis, наибольшую долю молодежи в населении зафиксировали более 40 лет назад. Так, в 1983 году на территории современной ФРГ около 13,1 миллиона человек были в возрасте от 15 до 24 лет. Это каждый шестой житель (16,7%).

До этого сообщалось, что численность трудоспособного населения на Украине по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%. 74% работодателей испытывают нехватку кадров, а средний дефицит в компаниях составляет порядка 15% от штата.

Ранее стало известно, что население Украины резко постарело после начала СВО.

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