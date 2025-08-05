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В Японии жара побила температурный рекорд

В Японии температура воздуха превысила +41 градус и установила рекорд
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Androniki Christodoulou/Reuters

Японские синоптики зарегистрировали в стране новый температурный рекорд — столбики термометров поднимались до +41,8°C. Об этом на своем сайте сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Отмечается, что рекордный показатель зафиксировали в городе Исэсаки префектуры Гумма. Это максимум с конца XIX века. При этом предыдущий рекорд регистрировали всего неделю назад: 30 июля воздух в городе Тамба прогрелся до +41,2°C.

Кроме того, сегодня в Токио температура почти достигла +37°C в тени. Уже четвертый день подряд она фиксируется выше +35°C.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что глобальное потепление может привести к тому, что в ближайшие 40 лет воздух в столице и области может прогреться до +40 градусов. Он добавил, что на этом фоне зимы будут становиться короче, и, согласно усредненным показателям за последние 10-30 лет, в Москве средние температуры уже повысились на 3 градуса.

Ранее врач Екатерина Дмитренко объяснила, как избежать обезвоживания в жару.

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