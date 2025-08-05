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Желтый уровень погодной опасности продлен в Московском регионе

В Московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за грозы
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Желтый уровень погодной опасности продлили в Московском регионе из-за грозы и ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В столице он действовал до 21:00 4 августа, а в Московской области – до 9:00 5 августа.

«Период предупреждения до 21:00 5 августа – местами грозы с дождем. При грозе порывы ветра до 15 м/с», – говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье.

В Гидрометцентре рассказали, что причиной сильных дождей в столичном регионе 4-5 августа стал южный циклон. Теплые воздушные массы, вовлеченные в его циркуляцию, проходили над акваториям Черного и Каспийского морей, что обусловило большое количество осадков.

Циклон уходит на северо-восток, но в его тылу в Москве и Московской области во вторник местами еще пройдут кратковременный дожди, добавили синоптики.

За последние сутки в Московском регионе выпало до 130% месячной нормы осадков.

Ранее в Москве из-за непогоды рухнуло более десяти деревьев.

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