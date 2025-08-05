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В Москве из-за непогоды рухнуло более десяти деревьев

В Москве мощный циклон повалил 14 деревьев, повреждены 4 машины
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Москве при прохождении мощного циклона рухнуло 14 деревьев, повреждено четыре автомобиля. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.

«В различных районах Москвы зафиксировано падение 14 деревьев, повреждено четыре автомобиля», — сообщили агентству.

По данным источника, жители столицы не пострадали.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве во вторник, 5 августа ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, которые прекратятся к вечеру, порывистый северо-западный ветер и температура воздуха до +24℃.

По его словам, погодный режим в столичном регионе продолжит формировать дождливый циклон, который смещается к северо-востоку, и его влияние постепенно ослабеет. Во второй половине дня ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди местами будут ливневыми, причем наиболее интенсивными — в первой половине дня, а к вечеру осадки прекратятся. В Москве температура составит от +22 до +24℃, в области — от +20 до +25℃.

Ранее появилось видео с циклоном, спровоцировавшим грозу в Москве.

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