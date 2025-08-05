Названы сферы, в которых специалисты получают больше 100 тысяч рублей не имея образования

HR-эксперт Мурадян: маркетологи без диплома могут получать более 100 000 рублей

Специалисты некоторых сфер могут зарабатывать более 100 тысяч рублей, не имея высшего образования. Такие отрасли в беседе с aif.ru перечислил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала Гарри Мурадян.

По его словам, получать более 100 тысяч рублей без диплома можно в строительной сфере или продажах. Желающим зарабатывать такие суммы стоит обратить внимание и на IT-сектор.

«От 100 тысяч можно заработать в IT, где высшее образование не особо требуется, можно пройти ДПО и стать востребованным специалистом», – рассказал эксперт.

Среди профессий он также упомянул SMM-специалистов и таргетологов. В случае, если у человека нет высшего образования, но присутствует небольшой опыт, на должность с такой зарплатой могут взять маркетологов.

Как рассказала кандидат экономических наук Люза Байгузина, некоторые профессии к 2030 году могут стать менее востребованными. Так, по ее прогнозам, из-за автоматизации процессов на производствах к этому моменту сократится количество вакансий для кассиров, работников склада и операторов кол-центров.

Ранее в Госдуме назвали самые востребованные рабочие профессии для выпускников в России.