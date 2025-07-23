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Названы восемь профессий, которые могут исчезнуть к 2030 году

Экономист Байгузина: кассиры станут менее востребованы к 2030 году из-за роботов
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Anggalih Prasetya/Shutterstock/FOTODOM

Восемь профессий в России к 2030 году могут исчезнуть или испытать резкое сокращение числа кадров — оператор кол-центра, кассир, работник склада, типограф, механик по ремонту устаревшей техники, специалисты аграрного сектора, бухгалтер и журналист, сказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

Первые три профессии типа «оператор кол-центра», «кассир» и «работник склада» могут стать менее востребованными из-за автоматизации и внедрения технологий, таких как искусственный интеллект и роботизация, уточнила эксперт.

«Работники, занятые в таких профессиях, как «типограф» или «механик по ремонту устаревшей техники», могут столкнуться с дефицитом вакансий, поскольку рынок переходит на более современные технологии. В-шестых, с учетом роста фермерства и агротехнологий, профессии, связанные с традиционными методами ведения сельского хозяйства, могут стать менее актуальными. В-седьмых, в связи с развитием автоматизации и программного обеспечения, которые могут выполнять многие функции бухгалтерии, этой профессии может стать меньше, особенно среди низкоквалифицированных специалистов. С учетом перехода СМИ в цифровую сферу, а также укрепления технологий обработки информации, потребность в традиционных журналистах может снизиться», — перечислила Байгузина.

По ее словам, профессии, которые становятся редкими, не всегда будут высокооплачиваемыми. По мнению экономиста, если профессия действительно редкая, но не требует высокой квалификации, зарплаты могут не расти. Однако в случае редких высококвалифицированных профессий (например, специалисты по AI или биоинженерии), оплата может оставаться высокой, уверена экономист. Она добавила, что высокооплачиваемыми будут профессии, требующие специфических знаний и навыков, соответствующих современным требованиям отрасли.

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