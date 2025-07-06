В Госдуме назвали самые востребованные рабочие профессии для выпускников в России

В России традиционно высоким спросом для выпускников пользуются строительные специальности. Об этом сообщила в беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Он отметила, что при выборе колледжа или техникума абитуриентам стоит ориентироваться на ключевые отрасли своего региона. Парламентарий пояснила, что потребности рынка труда зависят не только от сложившейся структуры экономики, но и от новых инвестиционных проектов.

Например, если в регионе строится завод, то через несколько лет ему потребуются металлообработчики (токарь, фрезеровщик, слесарь). Аналогично, запуск стекольного предприятия создаст спрос на стекольщиков. Регионы, финансируя подготовку кадров, могут заранее формировать необходимый набор профессий, подчеркнула депутат.

Бессараб также указала на сохраняющийся по всей стране высокий спрос на рабочих строительного профиля: штукатуров, маляров, каменщиков, плиточников. Причиной этого дефицита она назвала уход иностранных рабочих из отрасли и общую нехватку квалифицированных кадров.

Эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» в беседе с «Газетой.Ru» отмечал, что основной дефицит кадров в России сейчас наблюдается в сфере рабочих специальностей, особенно в производственном секторе, который уступает по нехватке в линейном персонале только курьерским службам, и опережая логистику и строительство.

Ранее выяснилось, что каждый десятый россиянин хочет уволиться по несколько раз в день.