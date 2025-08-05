В Гималаях смыло деревню, пропали более 50 человек

В Индии в городе Уттаркаши водой снесло целую деревню, 50 человек пропали

В индийском городе Уттаркаши внезапное наводнение снесло целую деревню, свыше 50 человек пропали без вести. Об этом пишет Reuters.

«На кадрах местных телеканалов было видно, как потоки воды хлынули с горы и обрушились на деревню у подножия гор, смывая дома и дорогу в городе Уттаркаши в Гималаях», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого районная полиция в сообщении на странице в соцсети X заявила, что из-за повышения уровня воды в районе Харшил в Уттаркаши высока вероятность повреждений. Специалисты призвали жителей держаться подальше от водоемов.

До этого министерство водного хозяйства Китая объявило режим экстренного реагирования в Пекине из-за угрозы наводнений. Причиной стали сильнейшие ливни, обрушившиеся на столицу с 24 июля. В водохранилище Миюнь в северо-восточном пригороде зафиксирован рекордный приток воды с момента его создания в 1964 году.

Ранее на север Вьетнама обрушился шторм «Вифа».