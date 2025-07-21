«Русская община» ответила на признание организации нежелательной в регионе РФ

В «Русской общине» отреагировали на решение признать организацию нежелательной в Челябинской области, о чем сообщается в Telegram-канале «Русская община Zov».

Согласно информации от организации, власти региона запретили жителям участие в «Русской общине». В организации утверждают, что чиновники угрожают следить за участниками через социальные сети и мессенджеры, нарушая при этом множество законов.

«Для обвинения человека или группы людей необходимы законные основания!» — говорится в заявлении.

Юристы движения проанализировали документы местных властей и пришли к выводу, что, применяя такой подход к борьбе с экстремизмом без веских оснований, муниципалитет неправомерно классифицировал деятельность «Русской общины» как противоправную, тем самым нарушая конституционные права граждан.

Также подчеркивается, что действия чиновников администрации Троицкого района имеют невежественный характер, поскольку ущемляют права большого объединения русских людей. В сообщении указывается на то, что это может создать прецедент государственного масштаба.

Ранее российский солдат обратился с просьбой о помощи к «Русской общине» из зоны СВО.