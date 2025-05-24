Россиянам напомнили о штрафах при ремонте в квартире

Проведение ремонта в жилом помещении, особенно связанного с шумом — перфорацией стен, использованием электроинструментов и выбросом строительных отходов, — требует соблюдения целого комплекса нормативных ограничений, рассказал «Газете.Ru» эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.

Эти ограничения регулируются преимущественно на региональном уровне, но базируются на федеральных санитарных и правовых актах. Нарушение установленных требований может повлечь административную ответственность, а при систематических действиях — даже судебные иски со стороны соседей или управляющей компании.

«Санитарные правила и нормы (в частности, СанПиН 2.1.2.2645-10) устанавливают максимально допустимый уровень шума в жилых помещениях. В дневное время он не должен превышать 55 дБА, в ночное — 45 дБА. Практически это означает, что шум от перфоратора, строительного миксера или бетономешалки в ночное время будет расценен как нарушение, даже если сам по себе ремонт законен. Федеральное законодательство не устанавливает единого порядка проведения ремонтных работ, однако в субъектах РФ, особенно в крупных городах, приняты законы о тишине. Например, в Москве действуют положения Закона города Москвы от 12 июля 2002 года № 42, по которому шумные работы в жилых домах запрещены с 19:00 до 09:00, а также с 13:00 до 15:00 в будние дни. Воскресенье и праздничные дни также находятся под запретом», — объяснил он.

Для новостроек (в течение 18 месяцев с момента сдачи дома) в ряде регионов допускается смещение временных рамок. Такое послабление связано с тем, что большинство жильцов одновременно осуществляют отделку, но даже в этом случае полностью игнорировать правила нельзя. Шум в ночное время, использование громоздкой техники или повреждение общедомового имущества остаются нарушениями. В зависимости от субъекта Федерации и характера нарушения, граждане могут быть оштрафованы на сумму от 1 000 до 5 000 рублей, должностные лица — до 20 000, а юридические — до 80 000. Основание — статьи региональных кодексов об административных правонарушениях.

«Фиксация нарушений может происходить как сотрудниками полиции, так и представителями управляющих организаций. Кроме того, соседи вправе подавать коллективные заявления в административные органы или инициировать судебный процесс о защите прав на благоприятные жилищные условия. Поэтому собственнику, планирующему ремонт, следует не только согласовать перепланировку (при необходимости), но и строго выдерживать регламент допустимых временных и акустических параметров», — резюмировал эксперт.

Ранее риелтор раскрыла секреты, как увеличить стоимость квартиры перед продажей.