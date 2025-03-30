Россияне начали массово жаловаться на шумных соседей

Росстат: в 2024 году число жалоб на шум от соседей достигло максимума за 7 лет

Количество домохозяйств, жалующихся на шум от соседей, по итогам 2024 года достигло максимального значения за семь лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Последние исследования по данному вопросу в предыдущий раз проводились в 2022 году.

«Среди исследуемых домохозяйств 68,9% довольны условиями своего проживания — это почти столько же, сколько и в 2022 году (68,6%)», — говорится в сообщении.

По данным исследователей, в 2024 году россияне чаще всего жаловались на шумных соседей — доля назвавших такой недостаток своего жилья достигла 12,6%, против показателя в 10,1% в 2022 году. Помимо этого, россияне жалуются на пыль и шум с улицы, а также плохую освещенность и наличие грызунов или насекомых.

До этого агентство Digital Guru проанализировало более 800 тыс. сообщений в чатах 170 жилых комплексов в различных районах Москвы и выявило главные аспекты недовольства москвичей жильем в новостройках. Так, каждый четвертый москвич недоволен своим ЖК. При этом наивысший показатель по доле негативных сообщений зафиксирован в чатах жилых комплексов «премиум» класса (26%).

Ранее стало известно, что в РФ не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на еду.