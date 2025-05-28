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В заброшенном доме в Мексике нашли тела 17 человек

В Мексике в заброшенном доме нашли 17 тел, умершие стали жертвами наркокартелей
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Omar Martinez/dpa/Global Look Press

В заброшенном доме в штате Гуанахуато (Мексика) были найдены тела 17 человек. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на пресс-службу прокуратуры штата.

По предварительной информации, жуткую находку сделали в городе Ирапуато, в поиске были задействованы служебные собаки. Кроме тел, в заброшенном здании нашли мачете, кирки и лопаты. Пять жертв — четверо мужчин и одна женщина — числились как пропавшие без вести.

Следователи предполагают, что насильственное преступление связано с конфликтом между бандой Санта-Роса-де-Лима и картелем Нового поколения Халиско. Последняя группировка признана в США иностранной террористической организацией. Убитые могли стать жертвами разборок преступных группировок, которые ведут в штате войны за сферы влияния.

В этом же месяце преступники уже совершили другое жестокое убийство, расстреляв семерых человек, включая детей. На месте расправы полиция обнаружила сообщения, оставленные участниками преступного сообщества.

Ранее а Мексике нашли обезглавленные тела и отрезанные головы в мешке.

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