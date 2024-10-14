В Мексике нашли обезглавленные тела и отрезанные головы в мешке

Мексиканская полиция обнаружила на дороге пять обезглавленных тел и мешок с отрезанными головами. Об этом со ссылкой на прокуратуру штата Халиско сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

Тела, сложенные в черные полиэтиленовые пакеты, нашли на шоссе в северо-восточной части Халиско недалеко от печально известного жестокими преступлениями банд города Лагос-де-Морено.

Прибывшие на место национальные гвардейцы вскоре обнаружили еще один мешок, в котором находились отрезанные головы.

Правоохранительным органам пока не удалось установить личности жертв.

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