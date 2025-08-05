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Авиакомпания отменила рейс из Москвы в Турцию, не найдя замену пилоту

Во Внуково отменили рейс в Анкару из-за того, что пилоту стало плохо
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Во Внуково отменили рейс в Анкару авиакомпании AJet из-за того, что пилоту стало плохо, а замену ему не нашли. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Борт должен был вылететь в турецкую столицу в 5 утра, однако пассажиров на него не пустили. Людям объявили о плохом самочувствии пилота, и около самолета они увидели скорую помощь. Затем пассажирам сказали возвращать билеты.

«‎Никто ничего не знает, сначала сказали предоставят гостиницу и дадут новый борт. Но через 10 минут сказали «идите домой и делайте возврат билетов». Представителей авиакомпании в аэропорту нет», — рассказали журналистам туристы.

Судя по табло, вылет предварительно назначен на 15:30, но состоится ли он, пассажиры не знают и ждут информации от перевозчика.

В начале июня этого года самолет, принадлежащий компании S7 Airlines, экстренно сел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, поскольку одному из пассажиров стало плохо. Позже стало известно, что пассажира увезли в больницу из Кольцово.

Ранее в республике Бурятия вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, едва оторвавшись от взлетной площадки.

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