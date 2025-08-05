Мотыльки заполонили улицы и дома в забайкальском селе

Массовое скопление мотыльков зафиксировали в селе Урульга Карымского района Забайкальского края. Об этом пишет Chita.ru.

По словам местного жителя, насекомые облепили дома и улицы, похожая ситуация наблюдалась также непосредственно в поселке Карымское.

Как пояснил кандидат биологических наук, сотрудник Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН Олег Корсун в беседе с порталом, скорее всего, речь идет о непарном шелкопряде — ночных бабочках, которые периодически дают массовые вспышки численности.

Биолог отметил, что подобные явления для региона не редкость и обычно связаны с очагом гусениц в окрестных лесах. Предположительно, поврежденные деревья могут находиться в березняке, но не исключено присутствие и других пород. Он добавил, что на опубликованных в соцсетях видео в основном запечатлены самки бабочек, и сейчас начался их массовый лет.

При этом Корсун заверил, что вреда для огородов насекомые не представляют. Однако он рекомендовал при необходимости обратиться в службу защиты леса, которая сможет обследовать территорию и при подтверждении очага принять соответствующие меры.

Ранее в российском регионе выявили два завозных случая клещевого энцефалита.