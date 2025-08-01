В российском регионе выявили два завозных случая клещевого энцефалита

В Подмосковье зафиксировали два завозных случая клещевого вирусного энцефалита

Два завозных случая клещевого вирусного энцефалита выяылены в Московской области по состоянию на 30 июля. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по Московской области, передает РИА Новости.

«Заражение произошло на территории Дальневосточного федерального округа и Архангельской области», — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что заболевшие против клещевого вирусного энцефалита были не привиты.

На прошлой неделе Роспотребнадзор зарегистрировал завозной случай клещевого вирусного энцефалита из Дальневосточного федерального округа.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 30 июля было зарегистрировано свыше 10,5 тыс. обращений за помощью после укуса клещей.

«Проведены лабораторные исследования более двух тысяч клещей. В 13,8% случаев выявлены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 2,2% случаев — возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека, в 0,3% случаев — возбудители моноцитарного эрлихиоза человека», — добавили в ведомстве.

До этого врач-инфекционист лаборатории ДНКОМ Елена Кузнецова заявила, что в первой половине 2025 года в России зафиксировали рост числа клещей, зараженных риккетсиозом — инфекцией, вызываемой бактериями из группы риккетсий.

Ранее была названа неочевидная опасность дачных насекомых.