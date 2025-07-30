Россиян предупредили о риске сколиоза из-за электросамокатов

Врач Джандигова: «электросамокатный сколиоз» грозит тем, кто часто на них ездит

Длительное и регулярное использование электросамокатов, особенно при неправильной технике езды, может привести к патологии опорно-двигательного аппарата, условно называемой «электросамокатным сколиозом». Более подробно об этой проблеме «Газете.Ru» рассказала врач-физиотерапевт «СМ-Клиника» Джамиля Джандигова.

По ее словам, сегодня физиотерапевты все чаще сталкиваются с пациентами, жалующимися на боли в спине, асимметрию плечевого пояса и другие симптомы, связанные с этим новым видом постурального дисбаланса.

«От классических форм сколиоза «электросамокатный сколиоз» отличается тем, что в его основе лежат функциональные мышечные дисбалансы, а не структурные изменения самих позвонков. Проявляется он болями в поясничном и грудном отделах позвоночника, перекосом плечевого пояса (одно плечо выше другого), усилением кифоза или лордоза (то есть нарушением осанки в сагиттальной плоскости) и асимметричным напряжением мышц спины», — рассказала врач.

Среди одной из причин, способствующих развитию сколиоза или усугубляющих его, она назвала асимметричную нагрузку на позвоночник. Если при езде на самокате одна нога остается на деке, а вторая периодически отталкивается или используется для баланса, то создается неравномерная нагрузка на мышцы спины и таза, вследствие чего происходит мышечный дисбаланс (одна из причин сколиоза).

Другая причина — неправильная поза. Если вес тела переносится на одну сторону, это может спровоцировать боковое искривление (лево- или правосторонний сколиоз). Кроме того, многие пользователи наклоняются вперед при езде, что приводит к нагрузке на грудной отдел и развитию сутулости.

«Стоит также учитывать влияние вибрации и ударной нагрузки. Если у самоката нет амортизации, то неровности дороги передаются через колеса на позвоночник. А это может усугублять микротравмы межпозвонковых дисков и способствовать дегенеративным изменениям, особенно у людей с уже имеющимися проблемами спины», — добавила Джандигова.

Еще один фактор — длительное статическое напряжение. При непрерывной долгой езде мышцы спины и корпуса устают, вследствие чего снижается их способность поддерживать позвоночник в правильном положении. Это особенно опасно у детей и подростков, у которых опорно-двигательный аппарат еще формируется.

«Кроме того, при резких торможениях и падениях существует высокий риск смещения позвонков, что в долгосрочной перспективе способствует развитию сколиоза», — предупредила специалист.

По ее словам, ключевую роль в профилактике и лечении «электросамокатного сколиоза» играет физиотерапия. Комплексный подход должен включать лечебную физкультуру, аппаратную физиотерапию, мануальную терапию, массаж и ортопедическую коррекцию.

Важнейшим аспектом являются и профилактические мероприятия, направленные на формирование правильных стереотипов езды и компенсацию негативных воздействий. Это предполагает соблюдение ряда рекомендаций.

«Обучитесь правильной технике езды (равномерное распределение веса на обе ноги; сохранение нейтрального положения позвоночника). Ограничьте непрерывную езду до 20–30 минут, обязательно делайте перерывы для разминки. Выполняйте компенсаторные упражнения (ежедневная гимнастика для позвоночника; упражнения на растяжку мышц спины и плечевого пояса; плавание). Используйте электросамокаты с амортизацией для уменьшения ударной нагрузки», — посоветовала врач.

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