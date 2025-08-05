В Петербурге блокадник отдал мошенникам почти 3 млн рублей

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает мошенников, которые лишили блокадника денег и ценностей на общую сумму более 2,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что 4 августа в полицию Петроградского района обратился 88-летний житель блокадного Ленинграда из дома на улице Всеволода Вишневского. По словам пенсионера, неизвестные позвонили ему по телефону и, представляясь сотрудниками различных ведомств, убедили его в якобы мошеннических действиях с банковскими счетами.

Поверив звонившим, петербуржец передал курьерам в несколько этапов 1 100 000 рублей, иностранную валюту, золотой слиток и золотые украшения.

«Общая сумма материального ущерба составила 2 867 522 рубля», – уточнили в пресс-службе МВД.

Накануне сообщалось, что в Петербурге мошенники выманили у блокадницы 2,3 млн рублей. Неизвестные связались с 89-летней блокадницей под видом сотрудников прокуратуры. Аферист убедил пожилую женщину в том, что ее накопления нужно обезопасить и задекларировать. Поверив звонившему, петербурженка передала приехавшему 2,3 млн рублей наличными.

Ранее россиянин испугался обвинений в терроризме и отдал мошенникам 3,5 млн рублей.