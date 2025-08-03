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Россиянин испугался обвинений в терроризме и отдал мошенникам 3,5 млн рублей

В Воронеже пенсионер лишился 3,5 млн рублей, поверив мошенникам
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SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Житель Воронежа поверил в легенду мошенников о уголовном деле и остался без накоплений. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с 59-летним мужчиной и сообщили о необходимости замены медицинской карты. Выманив у потерпевшего номер СНИЛС, аферисты заявили пенсионеру, что его данными воспользовались третьи лица, в результате чего с его пенсионного счета зафиксированы подозрительные транзакции денежных средств на счет гражданина недружественного государства, который числится в списке террористов.

Узнав, что потерпевший имеет банковские накопления, злоумышленники под угрозой возбуждения уголовного дела убедили мужчину «задекларировать» средства. Поверив преступникам, пенсионер передал все имевшиеся наличные курьеру, а затем через банкомат перевел накопления, хранившиеся на банковских счетах. Общий ущерб составил 3,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Татарстане 27-летний менеджер поверил мошенникам и отдал им крупную сумму в свой день рождения. Под предлогом защиты от «оформления кредитов мошенниками» они заставили потерпевшего самостоятельно взять два кредита на общую сумму более 1,8 млн рублей. В результате более 1,5 млн рублей из этой суммы обманутый россиянин отправил на счета аферистов

Ранее в Краснодарском крае мошенники заставили подростка инсценировать свое похищение.

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