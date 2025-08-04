В Петербурге блокадница отдала «сотруднику прокуратуры» 2,3 млн рублей

Жительница Центрального района Петербурга лишилась всех накоплений, поверив в необходимость декларирования средств и отдала курьеру мошенников более 2 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно.ру».

Неизвестные связались с 89-летней блокадницей под видом сотрудников прокуратуры. Аферист убедил пожилую женщину в том, что ее накопления нужно обезопасить и задекларировать.

Поверив звонившему, петербурженка передала приехавшему 2,3 млн рублей наличными. Приметы пособника мошенников пенсионерка не запомнила, однако посыльный попал на записи камер видеонаблюдения. Его личность устанавливают сотрудники полиции.

До этого в Татарстане 27-летний менеджер поверил мошенникам и отдал им крупную сумму в свой день рождения. Под предлогом защиты от «оформления кредитов мошенниками» они заставили потерпевшего самостоятельно взять два кредита на общую сумму более 1,8 млн рублей. В результате более 1,5 млн рублей из этой суммы обманутый россиянин отправил на счета аферистов

Ранее россиянин лишился 7 млн рублей, поверив девушке с сайта знакомств.