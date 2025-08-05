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Камчатский вулкан Ключевской выбросил пепел

РАН: Ключевской вулкан выбросил пепел на 7 км, шлейф растянулся на 965 км
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GENNADY TEPLITSKIY/Shutterstock/FOTODOM

На Камчатке вулкан Ключевской снова выбросил пепел — его облако поднялось на высоту до 7 км над уровнем моря. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Как уточнили специалисты, выброс произошел во вторник в 17:20 по камчатскому времени (8:20 мск). Пепловый шлейф протянулся примерно на 965 км на юго-восток от вулкана. Для авиации установлен оранжевый уровень опасности. В институте подчеркнули, что активность Ключевского представляет угрозу как для местных, так и для международных авиаперевозок.

Отмечается, что это уже второй выброс пепла за сутки. Первый также достиг высоты 7 км. При этом в МЧС заверили, что на пути движения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют.

На Камчатке 30 июля произошло самое мощное за последние десятилетия землетрясение — магнитудой 8,8. Подземные толчки ощущались также на северных Курилах. В результате было объявлено предупреждение о цунами и введен режим ЧС в Северо-Курильском районе. Четыре волны частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты.

На фоне этого активизировался вулкан Ключевской, начав выбрасывать пепел. Однако, по словам ученых, извержение Ключевского не связано с землетрясением, поскольку вулкан активен давно.

Ранее Ключевской выбросил вулканические бомбы над кратером.

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