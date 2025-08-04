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На Камчатке вулкан выбрасывает «бомбы»

РАН: на Камчатке Ключевской вулкан выбрасывает вулканические бомбы над кратером
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На Камчатке Ключевской вулкан выбрасывает вулканические бомбы на сотни метров над кратером. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Ускоренное видео вулкана с камеры, которая установлена в поселке Ключи, было опубликовано в Telegram-канале службы. На кадрах видно, как огненные взрывы время от времени происходят над кратером.

По информации службы, за 4 августа вулкан три раза выбросил пепел — сначала на 6,5 км, затем на 7,5 и 8 км над уровнем моря.

В понедельник директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров предупредил, что поток лавы с вулкана Ключевской на Камчатке может угрожать туристам на вулкане Толбачик. По его словам, поток, спускающийся по склону Ключевского вулкана, достиг протяженности 3 км и приближается к леднику Богдановича, который уже начал таять.

На Камчатке наблюдается активность сразу семи вулканов. 3 августа к вулканам Авачинский, Ключевской, Безымянный, Камбальный и Карымский добавился вулкан Крашенинникова в Кроноцком заповеднике, а 4 августа — Мутновский вулкан.

Ранее стало известно о возможных последствиях извержения Ключевской сопки.

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