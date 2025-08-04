На Камчатке вулкан выбрасывает «бомбы»

На Камчатке Ключевской вулкан выбрасывает вулканические бомбы на сотни метров над кратером. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Ускоренное видео вулкана с камеры, которая установлена в поселке Ключи, было опубликовано в Telegram-канале службы. На кадрах видно, как огненные взрывы время от времени происходят над кратером.

По информации службы, за 4 августа вулкан три раза выбросил пепел — сначала на 6,5 км, затем на 7,5 и 8 км над уровнем моря.

В понедельник директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров предупредил, что поток лавы с вулкана Ключевской на Камчатке может угрожать туристам на вулкане Толбачик. По его словам, поток, спускающийся по склону Ключевского вулкана, достиг протяженности 3 км и приближается к леднику Богдановича, который уже начал таять.

На Камчатке наблюдается активность сразу семи вулканов. 3 августа к вулканам Авачинский, Ключевской, Безымянный, Камбальный и Карымский добавился вулкан Крашенинникова в Кроноцком заповеднике, а 4 августа — Мутновский вулкан.

Ранее стало известно о возможных последствиях извержения Ключевской сопки.