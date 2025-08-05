Милонов объяснил скандальное заявление о владельцах тонированных машин

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал шуткой свои слова о том, что владельцы автомобилей с тонированными стеклами являются геями («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). В беседе с 360.ru он подчеркнул, что на самом деле так не считает, а свое заявление объяснил тем, что тонировка и изменения в выхлопной системе авто – это серьезные нарушения ПДД.

Напомним, накануне депутат заявил, что тонированные стекла автомобиля являются признаком нетрадиционной сексуальной ориентации и могут указывать на геев. Он выразил мнение о том, что тяга к тонировке лобового стекла вместе с «рассверленным задним выхлопом» — это признак сексуальной девиации, отметив, что подготовит обращение в Госавтоинспекцию, чтобы «не допустить падения в греховный омут молодых людей».

«Это же шутка. Все, кроме людей, лишенных чувства юмора, это прекрасно понимают», — заверил Милонов.

Он добавил, что сегодня многие владельцы авто к вопросу соблюдения ПДД относятся недостаточно серьезно. По словам парламентария, водители «охамели» и начали сознательно менять конструкцию авто и мотоциклов, устанавливая «ревущие» выхлопные системы, которые сильно превышают норматив по шуму. В конечном итоге это негативно сказывается на качестве жизни других людей, заключил он.

Ранее Милонов призвал закрыть все секс-шопы в России.