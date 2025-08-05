На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Милонов объяснил скандальное заявление о владельцах тонированных машин

Милонов назвал шуткой заявление об ориентации водителей на тонированных авто
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал шуткой свои слова о том, что владельцы автомобилей с тонированными стеклами являются геями («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). В беседе с 360.ru он подчеркнул, что на самом деле так не считает, а свое заявление объяснил тем, что тонировка и изменения в выхлопной системе авто – это серьезные нарушения ПДД.

Напомним, накануне депутат заявил, что тонированные стекла автомобиля являются признаком нетрадиционной сексуальной ориентации и могут указывать на геев. Он выразил мнение о том, что тяга к тонировке лобового стекла вместе с «рассверленным задним выхлопом» — это признак сексуальной девиации, отметив, что подготовит обращение в Госавтоинспекцию, чтобы «не допустить падения в греховный омут молодых людей».

«Это же шутка. Все, кроме людей, лишенных чувства юмора, это прекрасно понимают», — заверил Милонов.

Он добавил, что сегодня многие владельцы авто к вопросу соблюдения ПДД относятся недостаточно серьезно. По словам парламентария, водители «охамели» и начали сознательно менять конструкцию авто и мотоциклов, устанавливая «ревущие» выхлопные системы, которые сильно превышают норматив по шуму. В конечном итоге это негативно сказывается на качестве жизни других людей, заключил он.

Ранее Милонов призвал закрыть все секс-шопы в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами