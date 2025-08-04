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Милонов назвал геями водителей тонированных машин

Милонов: тонированные лобовые стекла — признак нетрадиционной ориентации
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Тонированные стекла автомобиля являются признаком нетрадиционной сексуальной ориентации и могут указывать на геев («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом заявил депутат Госдумы (ГД) Виталий Милонов в беседе с «‎Осторожно Media».

«‎Чем занимается водитель в наглухо затонированной машине? Ответ очевиден — содомские утехи. Блуд вместе со своим однополым партнером», — сказал парламентарий.

Он выразил мнение о том, что тяга к тонировке лобового стекла вместе с «рассверленным задним выхлопом» — это признак сексуальной девиации. Милонов также заявил, что подготовит обращение в Госавтоинспекцию, чтобы «не допустить падения в греховный омут молодых людей».

В конце июля Милонов заявил «Газете.Ru», что Роскомнадзор «недостаточно тщательно» контролирует интернет в части блокировки порно – надо «очень жестко» наказывать за распространение такого контента. Депутат призвал сажать в тюрьму тех, кто выкладывает порнографию. Он также считает необходимым закрыть все секс-шопы в России.

Ранее в Госдуме призвали обсуждать на работе посетителей секс-шопов.

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