«Не надо хихикать»: в Госдуме хотят жестко наказывать за порно

Председатель движения в защиту традиционных ценностей Элина Жгутова предложила запретить и заблокировать порнографию в России – мера, по ее мнению, повысит рождаемость. Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил «Газете.Ru», что Роскомнадзор «недостаточно тщательно» контролирует интернет в части блокировки порно – надо «очень жестко» наказывать за распространение такого контента.

«Любой поисковик без всяких ограничений выдает вам массу ссылок на ужасные порнографические ресурсы. Не надо хихикать, расслабляться — надо работать и блокировать. Самое главное — наказывать очень жестко тех, кто выкладывает этот контент. Если человек ищет, то это полбеды», — сказал он.

Милонов призвал сажать в тюрьму тех, кто выкладывает порнографию. Депутат также считает необходимым закрыть все секс-шопы в России.

«[Наказывать распространителей] по всей строгости закона, [сажать] в тюрьму однозначно — без права выходить в интернет пожизненно. Все секс-шопы должны быть заколочены, ликвидированы — это тоже является таким зловонным отхожим местом, где торгуют всякой гадостью», — уверен он.

До этого председатель общественного движения «Иван Чай» Элина Жгутова заявила изданию «Абзац» о необходимости блокировки порно в России. По ее мнению, россиян нужно штрафовать за поиск и просмотр порно. Как считает Жгутова, такой контент вызывает зависимость, сравнимую с наркотической. И если его запретить, должна повыситься рождаемость.

Ранее в Госдуме призвали обсуждать на работе посетителей секс-шопов.